ظهر نجم نادي الزمالك، أشرف بن شرقي، بمستوى مخيب للآمال خلال مشاركته مع منتخب المغرب الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب 2021.

منتخب المغرب يودع كأس العرب:

ولعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد نظيره الجزائري بالأمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العرب 2021، وودع البطولة بعد خسارته بركلات الترجيح.

وعلى الرغم من تألق منتخب المغرب الأول لكرة القدم في مرحلة المجموعات، وحصوله على العلامة الكاملة، إلا أن أشرف بن شرقي لم يظهر بالمستوى المتوقع، ولم يكن له أي بصمة واضحة.

أشرف بن شرقي يخيب الآمال:

وكانت تُعد بطولة كأس العرب 2021 الفرصة الأخيرة لنجم نادي الزمالك، أشرف بن شرقي من أجل تمثيل منتخب المغرب بقيادة وحيد خليلوزيتش ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون.

ويعتمد خليلوزيتش على اللاعبين المحترفين في أوروبا بقائمة أسود الأطلس، حيث إنه لا يمنح فرصًا كثيرة للمحترفين في الدوري المغربي أو الدوريات الأوروبية، وأكد أنه سيُتابع اللاعبين بقيادة مدرب منتخب المحليين، الحسين عموتة.

وتوقعت التقارير أن يتألق أكثر من لاعب في صفوف منتخب المغرب الأول لكرة القدم في كأس العرب؛ ليجبروا خليلوزيتش على ضمهم، ومن أبرزهم؛ أشرف بن شرقي، محمد الشيبي، سفيان رحيمي ويحيى جبران.

كما صرح خليلوزيتش قبل انطلاق كأس العرب 2021، بأن البطولة ستكون فرصة جيدة أمام بن شرقي للظهور بشكل مميز والاحتراف في ناد أكثر تميزًا، ولكن جاء مستواه الباهت ليحبط الآمال.