تمثل “بوليفارد رياض سيتي” أحد أبرز المعالم الجديدة للعاصمة الرياض، وإحدى أكثر مناطق موسم الرياض 2021 جذبًا للزوار، إذ تقود الأضواء المنبعثة منها الزوار من مسافات بعيدة، عبر سطوعها في عشرة من الأحياء المحيطة بها، مشكلة بتقاطعاتها وألوانها حافزًا لزيارة المكان، واستكشاف خياراته الترفيهية المتنوعة.

أضواء بوليفارد رياض سيتي:

وفي مختلف الاتجاهات المؤدية للمنطقة الترفيهية الأبرز في موسم الرياض هذا العام، تستقبل الأضواء في “بوليفارد رياض سيتي” الزوار، وتساعدهم في الوصول السريع إلى وجهتهم، من غير الحاجة لاستخدام تطبيقات الخرائط أو الاستعانة بمعلومات السكان، الأمر الذي جعل من المنطقة معلمًا بارزًا يستولي على اهتمامات الزوار قبل وصولهم إليها.

10 أحياء:

وتتعالى في سماء الرياض إضاءات الليزر المنبعثة من قلب “بوليفارد رياض سيتي”، لتنتشر في أحياء: حطين، العقيق، الملقا، النخيل، حطين النموذجي، القيروان، الرحاب، الخزامى، الصحافة، المروج، وعدد من الشوارع والطرقات الرئيسة والفرعية في المدينة.

وتعد منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، واحدة من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، وتوفر أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، وتقع شمالي العاصمة الرياض، وتحديدًا في حي حطين، وقد انطلقت فعالياتها في الـ20 من أكتوبر 2021م، وتضم فعاليات عدة، منها: شارع ذا آلي، والحدائق، والنافورة الراقصة، ومراكز الألعاب العالمية، والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.