افتتح مدير التعليم في رجال ألمع، أحمد العرفجي، انطلاقة الندوة الافتراضية تحت عنوان “اللغة العربية والتواصل الحضاري”، بحضور المشاركين من الأكاديميين والتربويين المهتمين في مجالات اللغة، وحضور أكثر من 200 مشارك، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية.

أوراق علمية ضمن الندوة :

وتضمن جدول أعمال الندوة أربع أوراق علمية، جاءت الورقة الأولى بعنوان: “دور اللغة العربية في محو أمية الشعوب المسلمة والحفاظ على هويتها وتاريخها” للدكتور عبدالله القحطاني أستاذ الدراسات العليا بكلية اللغات والترجمة، والورقة الثانية تحدثت فيها جميلة القحطاني وكيلة الشؤون الأكاديمية في كلية سراة عبيدة عن جهود المملكة في نشر اللغة العربية، أما الورقة الثالثة فتحدث فيها أحمد الصغير عن التعددية اللغوية في التعليم ومستقبل اللغة العربية، وفي الورقة الرابعة تحدثت وردة الشهري المشرفة في تعليم رجال ألمع عن الترجمة ودورها الحضاري.

الشكر للمشاركين والحضور:

وفي ختام الندوة قدم رئيس لجنة الاحتفاء، الأستاذ ناصر جبلي، الشكر للمشاركين والحضور نظير التفاعل الإيجابي في ندوة أكدت المكانة العالمية للغة العربية ودورها في التواصل الحضاري بين الشعوب والثقافات للتعايش والسلام، كما شكر مدير الندوة مشرف النشاط الثقافي أ. أحمد حبيب عسيري على الجهد المميز في سير محاور الندوة.