كشفت تقارير إعلامية عن أن ما تردد حول وجود تدخل شرفي في قضية تجديد عقد سعود عبدالحميد مع نادي الاتحاد مجرد كذبة.

التدخل الشرفي لا أساس له من الصحة:

وقال برنامج “أكشن مع وليد” المذاع على قناة Mbc Action: إن الأنباء التي تحدثت عن وجود تدخل شرفي لـ تجديد عقد عبدالحميد مع الاتحاد لا أساس لها من الصحة.

وتم استبعاد سعود من قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مباراة الطائي الأخيرة، وأكدت تقارير صحافية أنه معاقب بالتدريب الانفرادي ولن يُشارك حتى نهاية عقده مع العميد.

الاتحاد يودع سعود عبدالحميد:

أنمار الحائلي رئيس الاتحاد كان أكد في تصريحات إعلامية أن النادي سيودع اللاعب في يناير المقبل حيث فشلت معه محاولات تجديد العقد، حيث سيحصل على إجازة مفتوحة حتى بداية فترة الانتقالات الشتوية.