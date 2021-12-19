أكدت أمانة الرياض أنها تتبع ناشري الإعلانات العشوائية المخالفة من خلال الملصقات أو اللوحات الدعائية، تماشيًا مع مستهدفاتها لتحسين المشهد الحضري في العاصمة.

توثيق المخالفات

وأشارت الأمانة إلى أنها تسير وفق 5 خطوات، تبدأ برصد المراقبين للإعلانات المخالفة في مختلف أرجاء المدينة، وتليها مرحلة التوثيق وتصوير تلك الإعلانات المشوهة للأماكن العامة، قبل أن تنطلق خطوة الإزالة والتنظيف، ويتم بعدها تحديد هوية المعلنين المخالفين عبر التحقق من ملكية أرقام الهواتف المضمنة في الملصقات أو اللوحات الدعائية، لتعقبها تسجيل المخالفة بشكل مباشر على السجل المدني أو الإقامة وفق ما تقتضيه الأنظمة المرعية في هذا الشأن.

جهود أمانة الرياض لمعالجة التشوه البصري

ويأتي تشديد أمانة منطقة الرياض على منع الملصقات واللوحات الإعلانية غير النظامية في إطار جهودها الهادفة إلى المحافظة على جمال المدينة، والحد من أي تجاوزات تسهم في تشويه مشهدها الحضري.