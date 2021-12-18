أعلنت أمانة منطقة الرياض عن أسماء المرشحين والمرشحات للوظائف المؤقتة لمراقبي التشوه البصري، التي سبق أن طرحتها عبر بوابتها الإلكترونية، تماشيًا مع مستهدفاتها في تحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أنها ستتواصل من خلال الرسائل النصية مع المرشحين والمرشحات، لتحديد موعد المقابلات الشخصية، مشيرة إلى أهمية إحضارهم لنسخ من المؤهل العلمي، والهوية الوطنية، ورخصة القيادة، والعنوان الوطني.

يذكر أن الوظائف المؤقتة التي أعلنت عنها أمانة منطقة الرياض تمتد إلى 90، وستكون على بند الأجور فئة أ بالدرجة الأولى.

ويمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).