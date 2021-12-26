ضبطت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة صبيا، موقعًا عشوائيًا مخالفًا للاشتراطات الصحية في أحد الأحياء الداخلية، حيث يقوم بإعداد المشروبات الساخنة بشكل يخالف أدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صبيا المهندس هادي الدغريري، أنه فرق الرقابة الصحية ممثلة بإدارة الخدمات، قامت بمصادرة وإتلاف الأجهزة والمواد المستخدمة في إعداد المشروبات الساخنة لعدم صلاحيتها للاستخدام ما يؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة المستهلك، مؤكداً مواصلة البلدية وتكثيف جولاتها المجدولة والمفاجئة على جميع المحلات التجارية والباعة المتجولين والمخالفين وضبط ما يخالف الأنظمة والتعليمات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق أصحابها دون أي تأخير، داعياً الجميع للتعاون مع البلدية بالاتصال والإبلاغ عن المخالفين عبر رقم البلاغات 940.