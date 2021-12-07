أطلقت أمانة منطقة عسير، بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع، “فعالية السعودية الخضراء” بهدف تعزيز قيم العمل التطوعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة، لتمكين المتطوعين والمتطوعات من أبناء المنطقة من المشاركة في منظومة البناء والتنمية من خلال الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تشهدها المنطقة.

عطاء وطن:

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بأمانة المنطقة، سلوى القحطاني، أن الفعالية جاءت ضمن أعمال الحملة الوطنية “عطاء وطن” والتي طرحت نحو 12 فرصة تطوعية ضمن مبادرات التشجير، والإسهام في زيادة البيئات الزراعية والخضراء والمحافظة على الممتلكات العامة وتحسين المشهد الحضري في عدد من المواقع الحيوية في مدينة أبها.

وشهدت الفرص مشاركة أكثر من 200 متطوع بهدف زراعة ألف شجرة ومليون و500 ألف زهرة.

حماية البيئة:

وأكدت الأمانة أنها تهدف من خلال سلسلة المبادرات التي تطلقها إلى حماية البيئة ونشر ثقافة التشجير وتمكين المجتمع من ممارستها عبر الحملات التطوعية ومواكبة أهداف مبادرة السعودية الخضراء بزيادة عدد الأشجار التي تتناسب مع أجواء المنطقة.

يذكر أن أمانة المنطقة شرعت في توسيع نطاق دائرة الفرص التطوعية التي تأتي لتعزيز المشاركة والمسؤولية الاجتماعية للعمل على زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة.