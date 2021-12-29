أظهرت مقاطع فيديو، الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم الأربعاء على مكة المكرمة والكعبة المشرفة.

وبين فيديو لحظة تساقط الأمطار الغزيرة على صحن المطاف في المسجد الحرام، بينما كان يطوف المعتمرون في طمأنينة وسكينة وأجواء إيمانية.

أمطار مكة:

وكانت هطلت أمطار متوسطة مساء أمس، على أنحاء متفرقة من مكة المكرمة، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.

استعدادات رئاسة الحرمين:

وكثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية جهودها خلال هطول الأمطار الخفيفة على المسجد الحرام، وجندت أكثر من 200 مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من 4000 عامل وعاملة.

وأكدت الوكالة أنها وضعت خطة احترازية استعدادًا لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج؛ لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى توفير ستر واقية من المطر، وفرش، وأعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسة والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.