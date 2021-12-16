أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت سحباً رعدية ممطرة.

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والفقرة والمسيجيد وبدر ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وكذلك على أجزاء من منطقتي حائل، القصيم وشرق الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك وكذلك المنطقة الغربية.