شهد العديد من الأحياء في منطقة الرياض اليوم الأحد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تسببت في جريان السيول وتدفق الشلالات.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو لأمطار غزيرة وتدفق الشلالات في ثادق شمال الرياض ، بداية الموجة الأولى للأمطار .

السعودية : أمطار غزيرة ونزول الشلالات في ثادق شمال الرياض ، بداية الموجة الأولى للأمطار ، #تصوير : أبو سلطان #شبكة_نجم_سهيل pic.twitter.com/yEn61v656l — شبكة نجم سهيل (@najem_suhail09) December 26, 2021

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – توالى درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, كما لا يستبعد تكون السحب الممطرة على أجزاء من مناطق جازان, عسير, الباحة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40كم/ساعة وجنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-48كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع, وحالة البحر متوسط الموج.