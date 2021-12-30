في موقف إنساني اجتمعت فيه معاني المسؤولية والقيادة الحكيمة مع مشاعر الأبوّة الصادقة، وجّه أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، بإقامة أكشاك لبعض السيدات البائعات داخل السوق في الأجواء الممطرة، وموصيًا بشراء جميع بضاعتهن المعروضة.

فيديو | أمير الباحة في زيارة مفاجئة لسوق الخميس: كيف تبيعون في هذه الأجواء الماطرة؟.. ويوصي بشراء المنتجات المعروضة وإعادة فتح السوق بأكشاك جديدة#الإخبارية pic.twitter.com/IJIKIGAFfR

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2021

أمير الباحة في جولة بسوق الخميس

وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق جولة مفاجئة لأمير الباحة، داخل سوق الخميس بوسط المدينة، موجهًا أسئلته للبائعات، بخصوص انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار: كيف تبيعون هنا؟ وقال: إن شاء الله نجهز لكم الأكشاك، والسوق كله يرجع بإذن الله، ونشتري جميع ما عندكم.

برودة الأجواء

وتعاني منطقة الباحة كغيرها من المناطق بالمملكة من برودة الأجواء وهطول الأمطار؛ وهبوب الرياح، وهو ما لم يمنع أمير المنطقة من الزيارات الميدانية والجولات التفقدية.

إشادة المغردين

وتناول المغردون مقطع الفيديو الخاص بأمير الباحة على صفحاتهم الشخصية، مشيدين بهذا الموقف النبيل، وكتب ياسر الغامدي: “عندما تجتمع الإنسانية مع القيادة.. سمو أمير منطقة الباحة وفي لفته أبوية حانية يزور سوق الخميس سابقًا ويوجه بإعادته وعمل أكشاك للبائعات بصفة عاجلة . شكرًا حسام الخير”، وغرّد محمد هزازي بقوله: “هذا ديدن حكامنا الله يحفظهم ويعزهم ولا يعز عليهم فيهم رحمة بالمواطن”.