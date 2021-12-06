استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية اليوم بديوان الإمارة، معالي نائب رئيس حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، يرافقه مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية نوال البواردي.

رعاية حقوق الإنسان في المملكة

وأكد سموه أن قيادة هذه البلاد “حفظها الله” منذ تأسيسها تولي حقوق الإنسان اهتماماً بالغاً انطلاقاً من الشريعة الإسلامية التي حفظت حقوق الإنسان بجميع أشكالها، وأن جميع الأنظمة في بلادنا تعطي كل ذي حقٍ حقه دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى.

بدوره قدم الخيال شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لفرع الهيئة في المنطقة ومتابعة أعماله.