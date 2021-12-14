أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن أرقام الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443 / 1444 هـ (2022م)، تدل على رؤية قيادة هذه البلاد وتطلعاتها نحو المستقبل حيث حققت ولله الحمد فائضاً يدل على متانة الاقتصاد السعودي رغم ما يمر به العالم من تقلبات أثرت على الاقتصاد في جميع دول العالم، حيث أتت هذه الأرقام المبشرة لتثبت للعالم أن المملكة تمتلك اقتصاداً قوياً استطاع التكيف مع الظروف الاقتصادية المختلفة، كما أن الإنفاق في هذه الميزانية يدل على اهتمام القيادة بالتنمية والاقتصاد ودعم الإصلاحات فـي مختلف القطاعات التنموية تحقيقاً لمستهدفات وتطلعات رؤية المملكة 2030 وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وقال سموه: “أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع “حفظهم الله” التهنئة بصدور هذه الميزانية المباركة للعام المالي 1443 / 1444 هـ (2022م) سائلاً الله أن يديم على هذه البلاد نعمه في ظل القيادة الرشيدة والشعب السعودي الطموح”.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة اجتماع المحافظين بحضور سعادة وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين ومديري الشرطة والمرور وقائد أمن الطرق بالمنطقة ومحافظي المحافظات وذلك صباح اليوم الثلاثاء وفي مستهل الاجتماع رحب سموه بالحضور وعدد من المحافظين المعينين حديثاً.

وأوضح وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المهندس/ بندر بن إبراهيم السبيعي أن الاجتماع استعرض التقرير الأمني المرفوع من شرطة المنطقة وما تضمنه من بيانات إحصائية عن القضايا الجنائية للفترة من (1441/1442)، كما تم الاطلاع على تقرير الحالة المرورية وما تضمنه من بيانات إحصائية عن الحوادث المرورية لنفس الفترة، كما استعرض تقرير الحالة المرورية والأمنية على الطرق.

وفي نهاية الاجتماع حث سموه الحضور على متابعة إنجاز المشاريع وكل ما يخدم المواطن ويلبي احتياجاته مع ضرورة المحافظة على البيئة ومتابعة الأنظمة، كما شكر سموه الجميع على تفاعلهم لخدمة المواطنين والمقيمين من خلال إنجاز معاملاتهم ومطالبهم في أسرع وقت وتذليل كافة العقبات التي تواجههم مع الإدارات الخدمية مُؤكداً سموه بأن عملهم وجهودهم مقدرة من المجتمع بشكل عام وأكد أهمية تطوير الخطط الأمنية التي تضبط الأمن وتحسن أداء وكفاءة الأجهزة الأمنية وأنه على محافظي المحافظات رفع مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في كل محافظة لإيجاد الحلول ووضع الخطط التي تخدم المواطنين والمقيمين على أكمل وجه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة “حفظها الله”، كما أكد سموه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا ومتابعة ما يصدر من وزارة الصحة للمحافظة على ما تحقق من مكتسبات ولله الحمد.