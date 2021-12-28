ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، الاجتماع العاشر في الربع الرابع للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة.

تلبية احتياجات الأسر المستفيدة

وأكد سموه على أهمية التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الثالث لتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات الأسر المستفيدة وتحقق تطلعاتها وآمالها وتتماشى مع توجهات الدولة ” أيدها الله ” في توفير السكن المناسب للمواطنين بشكل عام والأسر المستحقة للإسكان التنموي بشكل خاص.

وفي بداية الاجتماع أشاد أمين المنطقة الشرقية بجهود الإسكان التنموي في خدمة المستفيدين في المنطقة ومتابعة المشاريع المنفذة حالياً.

ثم قدم مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة الشرقية المهندس عبدالله بن حسين المويهي عرضاً عن منجزات الإسكان التنموي خلال الربع الرابع تم خلالها استعراض حالة مهام ومشاريع الإسكان التنموي في المنطقة وما تم في ذلك مع الجهات المعنية.

توفير مساكن للأسر المحتاجة

يشار إلى أن لجنة الإسكان التنموي في المنطقة الشرقية يرأسها سمو أمير المنطقة الشرقية، وتضم في عضويتها أمانة المنطقة الشرقية وشرطة المنطقة وفرع وزارة العدل وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والشركة السعودية للكهرباء بالإضافة إلى عضوية ثلاثة من أهالي المنطقة، وتهدف لتوفير مساكن للأسر المحتاجة بالشراكة بين جهات القطاع الثالث والقطاع الخاص والمانحين.