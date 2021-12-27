أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بالدور الحيوي الذي يقدمه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وفق معايير ومنهجيات عالمية للقياس مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين.

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز#أمير_الشرقية

بالدور الحيوي الذي يقدمه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وفق معايير ومنهجيات عالمية للقياس مما يساهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من مواطنين ومقيمين. pic.twitter.com/RNARz2DlmM

— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) December 27, 2021

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الدكتور عواد بن صالح العواد وعددًا من قيادات المركز.

وأكد سموه حرص القيادة “حفظها الله” على الارتقاء بأداء الأجهزة العامة والوصول لأعلى المعايير في الأداء الحكومي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأشار معالي الدكتور عواد العواد على أهمية الدور الذي يقوم به المركز وحيوية المهام المناطة به، منوهًا بما يحظى به المركز من دعم ورعاية دائمة من القيادة الكريمة، مما أسهم في تحقيق المركز لأهدافه والتي تهتم بوصول الأجهزة العامة إلى أعلى مستويات الأداء وذلك بقياس أداء الأجهزة الحكومية، وقياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة، وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، من خلال تطبيق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة لدعم كفایتھا وفاعلیتھا.

وقال العواد: “رسالتنا بناء وتفعيل آليات قياس أداء الأجهزة العامة، ونقدم خلالها كل الدعم لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتحسين مستوى تجربة المستفيد”.

وقدم معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الدكتور عواد العواد شكره لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على ما يوليه من اهتمام بتطوير الأجهزة العامة في المنطقة للوصول لأعلى معايير الأداء.

أمير الشرقية يستقبل مدير فرع الأحوال المدنية

كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية سعود بن عبدالله الهويشل، الذي قدم لسموه التقرير السنوي للفرع.

واطلع سمو أمير المنطقة الشرقية على الإنجازات التي قدمها الفرع للمستفيدين خلال الفترة الماضية.

ورفع الهويشل الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر لأعمال فرع الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية.