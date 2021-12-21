‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان محافظة طريف اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية وقيادات الشراكات الصناعية والتعدينية والمواطنين في جلسة سموه المسائية.

توظيف الشباب:

وخُصصت الجلسة لمناقشة واقع توظيف الشباب السعودي في الشركات الصناعية، ودور جامعة الحدود الشمالية في إضافة تخصصات جديدة تتوافق مع التوجه الصناعي والتعديني، إضافة إلى مناقشة مستهدفات المسؤولية الاجتماعية في المحافظة، وتعزيز برامج تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر .



ونوه سمو أمير الحدود الشمالية في مستهل الجلسة بما تنعم به هذه البلاد من لحمة وطنية وأمن واستقرار وطمأنينة، انعكست آثارها على المواطن ورفاهيته، سائلًا الله سبحانه أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين موفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش.

برانمج التدريب والتأهيل:

وأشار أمير الشمالية إلى أهمية تقديم جميع أوجه الدعم بهدف إلحاق أبناء وبنات المنطقة في برامج التدريب والتأهيل بما ينعكس إيجاباً على إتاحة فرص توظيفهم؛ دعماً لخطط ومستهدفات التوطين، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية بين أوساط منشآت القطاع الخاص في المنطقة، لافتا النظر إلى ضرورة تنظيم وتحسين سوق وبيئة العمل, وإلى مزيد من التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لخدمة أبناء المنطقة في كل من شأنه تمكين الشباب والفتيات في سوق العمل والتركيز على توليد المزيد من الوظائف، والحرص على تأهيل وتطوير الجنسين وإحلال الوظائف الحيوية والقيادية.



وأكد سموه خلال الجلسة أهمية تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية بمحافظة طريف، ونشر ثقافتها، داعياً قيادات الشركات الصناعية إلى تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية لديها، وأهمية إدراجها ضمن نشاطها وبرامجها المختلفة.

أبواب الإمارة مفتوحة للجميع:

ولفت سموه النظر إلى أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع، لتقديم الملاحظات والآراء في كل وقت، وفي جميع المحافظات.

واستمع الحضور لمداخلات مديري القطاعات الحكومية والقيادات الصناعية والتعدينية ، وعدد من المواطنين و التي شملت أهم التخصصات التي تحتاجها الشراكات الصناعية، ودور جامعة الحدود الشمالية في التأهيل وإنشاء تخصصات جديدة تناسب القطاعات الصناعية والتعدينية، وأدوار وبرامج المسؤولية الاجتماعية في المحافظة .