كرم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، جامعة نجران- ممثلة في كلية الطب- كأفضل مبادرة للقطاع الحكومي للتطوع الصحي في حملة “نجران تناديك”، في جائزة التطوع الصحي 2021م، وذلك بحضور الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات.

عدد المتطوعين في نجران:

وألقى أمير نجران كلمة قال فيها: “ونحن نعيش لحظة تتويج الفائزين بجائزة التطوع الصحي بالمنطقة، لنزداد فرحًا وبهجة بواحد من أوجه دعم التميز في المنطقة، حيث يبلغ اليوم إجمالي عدد المتطوعين المسجلين رسميًّا بمنطقة نجران 10700 متطوع ومتطوعة، ما يجعلنا أمام تحدٍّ كبير يحتم علينا جميعًا في هذه المنطقة، المجتمع قبل المسؤول، أن تتضافر الجهود، وأن تُعلى الهمم، لكسب السبق في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بوصول عدد المتطوعين في المملكة إلى مليون متطوع”.

استمرار الدعم واستكمال المسيرة:

من جهته أكد رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الخضيري، أن تكريم أمير نجران للجامعة يأتي استمرارًا لدعمه لاستكمال مسيرتها المجتمعية ومبادراتها التي شملت معظم قطاعات المنطقة والمجتمع بمختلف فئاته، مشيرًا إلى أن الجامعة حملت على عاتقها خدمة المجتمع في كافة المجالات نظير دورها التعليمي والتوعوي.

جائزة التطوع الصحي:

وتأتي جائزة أمير نجران للتطوع الصحي ضمن حملة “نجران تناديك” التطوعية بنسختها الثانية، التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وتحسين فعاليته، وزيادة الفرص التطوعية، وتمكين القطاع غير الربحي، إضافةً إلى تعظيم دور أثر التطوع ومنافعه، ودعم رؤية المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول العام 2030.