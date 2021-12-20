افتتح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك، بحضور رئيس بلدية البرك، وعدد من مديري الإدارات بالبلدية.

وأكد الدكتور وليد الحميدي بأن مشروع الواجهة البحرية بمحافظة البرك ما هو إلا امتداد لعدة مشاريع سياحية وساحلية ويعد من المشروعات التطويرية في منطقة عسير والتي تهدف إلى توفير كل سبل الراحة والترفيه للمواطنين والمقيمين مضيفًا بأن على زوار الحدائق والمتنزهات، مسؤولية في الحفاظ على الممتلكات العامة.

مشروعات بيئية وترفيهية

ثم تَجَوّل الحميدي في مرافق المشروع، واطلع على ما يحويه من خدمات الذي نفّذته البلدية على مساحة 35 ألف متر مربع؛ في إطار تنفيذ المشروعات البيئية والترفيهية في المناطق الساحلية ذات الأثر الإيجابي، حرصاً على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزوار.

من ناحيته أكد رئيس بلدية البرك متعب القحطاني بأن نجاح مشروع الواجهة البحرية بالبرك جاء بدعم متواصل من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من مستهدفات برنامج التحول الوطني.

وأضاف: بأن الواجهة ستُسهم في زيادة معدل نصيب الفرد من المساحات والأماكن العامة؛ في إطار تحسين وتطوير المشهد الحضري في المنطقة، ومساهمتها في زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات المرافق العامة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير خيارات أوسع أمام سكان وزوار محافظة البرك للاستجمام وممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية.

وتابع القحطاني بأن البلدية مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية؛ بما يتواءم مع تطلعات المواطنين والمقيمين.

مسطحات خضراء

فيما تم تزويد الواجهة البحرية بمواقع ترفيهية خاصة للأطفال كما تم تخصيص ممشى للدراجات الهوائية بطول 340 متراً طولياً وممر مشاة بطول 340 مترًا طولياً، وتزيينها بـ 80 إضاءة ديكورية و600 من الإضاءات الأرضية الديكورية والتي أضافت جمالية أكبر للمشروع.

وبلغت مساحة المسطحات الخضراء أكثر من 9 آلاف متر مربع موزعة على كافة المشروع إلى جانب زراعة 52 نخلة.

وبلغ عدد الممرات 3 ممرات، كما تمت تهيئة مواقف سيارات تستوعب أكثر من 140 سيارة بالمشروع، إضافة إلى توفير عدد كافٍ من دورات المياه.