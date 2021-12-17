أطلقت شركة أوبو إصدارًا خاصًا League of Legends Limited Edition من هاتفها الذكي Reno7 Pro الجديد.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بتصميم أنيق ويأتي في عبوة على شكل صاروخ مع العديد من التعديلات في الهاردوير والبرامج.

ويقتصر إنتاج الإصدار الخاص الجديد على 10 آلاف نسخة فقط، ويمتاز المظهر الخارجي بلمسات باللون الوردي والأزرق، ويظهر على الجانب الخلفي حرف “L” إشارة إلى الإصدار League of Legends، علاوة على طباعة اسم اللعبة على جانب الهاتف الذكي.

مواصفات الهاتف الجديد

وبالإضافة إلى ذلك، عدلت الشركة البرامج، حيث يتناعم الإصدار المحدود مع سمات League of Legends الخاصة، علاوة على مواءمة نظام الألوان، وأيقونات التطبيقات، وأصوات النظام بما يتماشى مع اللعبة الشهيرة.

وعلى صعيد الجوانب التقنية يعتمد الإصدار على شاشة “أموليد” قياس 6.55 بوصة تعمل بدقة الوضوح 1080+ وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز.

وينبض بداخله معالج ميديا تيك Dimensity 1200 مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل وكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 8 ميغابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، بالإضافة إلى بطارية سعة 4500 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بقدرة تصل إلى 65 وات.