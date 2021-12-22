بحثت دول في أنحاء أوروبا اليوم فرض قيود جديدة على التنقل لمكافحة السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

عاصفة مقبلة:

وقال الرئيس الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوج: “بإمكاننا أن نرى عاصفة أخرى مقبلة”، محذراً الدول الأوروبية من أن هناك “قفزة كبرى” في إصابات كوفيد-19.

وألمانيا وأسكتلندا وأيرلندا وهولندا من بين الدول التي عاودت فرض إغلاق جزئي أو كلي، أو إجراءات التباعد الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية.

فقد وضعت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن، خطة لفرض مزيد من القيود على المناسبات العامة الكبيرة، التي من بينها الأحداث الرياضية لمدة ثلاثة أسابيع مطلع العام المقبل.

فيما أكد كريس هيبكينز الوزير المسؤول عن مواجهة كوفيد-19 في نيوزيلندا التي فرضت بعضاً من أشد الإجراءات لمكافحة الفيروس في العالم، إن نيوزيلندا أرجأت بدء عملية مقررة لإعادة فتح حدودها حتى نهاية فبراير.