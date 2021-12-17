تحدثت تقارير إعلامية عن ما دار بين إدارة الهلال والمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وذلك بعد خسارة ديربي الرياض، أمس الخميس أمام النصر في الجولة الثامنة بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إدارة الهلال تتحدث مع جارديم:

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن إدارة الزعيم برئاسة فهد بن نافل اجتمعت بالمدرب جارديم وواجهته بالأخطاء التي وقع فيها مع الفريق الأول بالإضافة إلى مناقشة أسباب تدني مستويات الفريق الأول معه بالفترة الأخيرة.

أرقام جارديم:

وخلال 16 مباراة، حقق الهلال تحت قيادة المدرب البرتغالي 9 انتصارات وستة تعادلات وهزيمة واحدة.

وكان المدرب جارديم تولى تدريب الزعيم في صيف 2021 بعد خبرات كبيرة تحصل عليها من تدريبه لأندية أوروبية كبيرة مثل موناكو الفرنسي وسبورتينج لشبونة البرتغالي.

يذكر أن الزعيم يستعد لمواجهة نادي الفتح في الجولة الـ14 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 25 ديسمبر الجاري.

ويتواجد الزعيم حاليًّا في المركز الرابع في بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة، بعد الخسارة من النصر.