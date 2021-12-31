نشر البيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء أمس الخميس، وهو يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف، يوم الخميس.

وكان بايدن يتلقى الاتصال الهاتفي من بوتين وهو في منزله بمدينة ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.

مكالمة استمرت 50 دقيقة

وأشار البيت الأبيض إلى أن المكالمة استمرت نحو 50 دقيقة، وهذا هو ثاني اتصال بين الرئيسين الروسي والأمريكي هذا الشهر.

وكان من المقرر أن يبحث الرئيسان المواضيع التي تطرقا إليها خلال اتصالهما الأول في 7 ديسمبر الجاري، وخاصة المقترحات الروسية بشأن الأمن في أوروبا.

وكان الرئيسان يخططان أيضًا لمناقشة المسائل المتعلقة بالمشاورات الروسية الأمريكية حول الأمن الاستراتيجية المزمعة في 10 يناير واجتماع روسيا – الناتو والمباحثات بين المسؤولين الروس ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، المقررة في يناير المقبل أيضًا.