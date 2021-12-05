يبدو أن المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول في الاتحاد قد استقر على رحيل أول محترف أجنبي عن صفوف الفريق في يناير المقبل.

لماذا يفكر الاتحاد في محمد النني ؟

البرازيلي برونو هنريكي سيكون أول الراحلين عن صفوف العميد في يناير، مع تفكير إدارة أنمار الحائلي، في التعاقد مع اللاعب المصري محمد النني لاعب وسط نادي آرسنال الإنجليزي.

وفضّل كونترا عدم الاعتماد على هنريكي، مع الاعتماد على المغربي كريم الأحمدي وعبدالإله المالكي في وسط ملعب العميد كونهما يقدمان مستوى فنيًا مميزًا بالفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق، كشف الناقد الرياضي عبدالله فلاتة، آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد مع لاعب الوسط المصري محمد النني، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال.

وتحدث فلاتة لـ برنامج ” أكشن مع وليد” قائلًا: ” الاتحاد يفاوض النني منذ فترة وسيكون اللاعب بديلًا للبرازيلي برونو هنريكي، حتى الآن المفاوضات لم تنته”.

وينتهي عقد النني صاحب الـ29 عامًا مع فريق آرسنال بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ولم يدخل الجانرز في مفاوضات معه من أجل الاستمرار في صفوفه.

وكيل النني يُلمح لمفاوضات العميد

وكان وكيل أعمال محمد النني قد صرح مؤخرًا بأن نجم المنتخب المصري يمتلك عرضًا خليجيًا، بجانب اهتمام أكثر من ناد أوروبي لضمه، خاصة أنه لا يشارك بشكل أساسي مع آرسنال خلال الفترة الماضية.