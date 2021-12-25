أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، بدء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد في تركيا.

أوميكرون في تركيا:

وكتب الوزير على صفحته في “تويتر” اليوم السبت: “بعد دول أوروبا، بدأ متحور أوميكرون في الانتشار في بلدنا. لقد بدأنا في تسجيله في ولاياتنا المزدحمة حيث كان أوميكرون سببًا لأكثر من 10% من حالات الإصابة الجديدة”.

وأضاف قوجة أن هذا الوضع يجعل تلقي الجرعة المعززة من اللقاح ضروريًّا، وأنه “يجب على أولئك الذين قد مضى أكثر من 3 أشهر على تلقيهم التطعيم الكامل تعزيز فعالية اللقاح”.

وفي 11 ديسمبر الجاري أعلنت تركيا عن تسجيل الإصابات الأولى بالمتغير الجديد، الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي وأطلقت عليها منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون” نسبة إلى أحد أحرف الأبجدية الإغريقية.

وقالت المنظمة: إن من خواص هذا المتغير أن له أعدادًا كبيرة من الطفرات، وبعضها يثير القلق.