ما زالت معاناة المتقاعدين من الجنسين مستمرة لدينا، حتى وإن قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخرًا بعض البرامج الداعمة لهم من خلال بعض التطبيقات مثل (تطبيق تقدير)، والذي يعتبر نتاج إحدى المبادرات الوطنية تقديرًا للمتقاعدين، ولكن للأسف قد لا يحسن استخدامه أغلب كبار السن منهم، إلى جانب ضآلة الفرص الممنوحة في خدماته! فالمواطن الذي قضى أربعين عامًا في خدمة وطنه، وخاصة (ذوي الدخل المتوسط وما دون) نتساءل ما هي المكافأة الحقيقية التي يستحقها بعد إحالته للتقاعد؟!
⁃ هل هي مكافأة نهاية الخدمة المالية والتي يعتبرها الكثير منهم أول صدمة له، لأنها لا توازي ذلك الجهد والتعب الذي أفناه خلال سنوات خدمته، والتي لا تقل عن أربعين عامًا للأغلبية من المتقاعدين؟!
⁃ أو ذلك الراتب التقاعدي الذي ينخفض إلى ثلاثة أرباعه بعد التقاعد، وهذه الصدمة الثانية له أيضًا وقاصمة للظهر خاصة لمن لا يملكون سوى راتبهم التقاعدي كمصدر دخل رئيسي لهم؟!
⁃ أو تلك التسهيلات له في بعض البرامج الصحية والسكنية والتي تعتبر الصدمة الثالثة له، واستغلالًا غير مباشر لحاجته لتملك مسكن لأسرته!
⁃ أو بعد ما تم في إلغاء “بدل غلاء المعيشة” ومساواته مع الذين ما زالوا على رأس العمل وينعمون ببعض المميزات المالية من بدلات وانتدابات وخارج الدوام!
لذلك فإنني سأطرح جزئية هامة لإحدى قضايا المتقاعدين، وأتمنى من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراستها والبتّ فيها قبل إحالة أي مواطن للتقاعد، وإجباره على الدخول في معاناة جديدة تحتاج للمعالجة ألا وهي:
١- ضرورة فتح ملف طبي لكل متقاعد في المراكز الطبية الحكومية الكبرى، وإخضاعه للتأمين الطبي المفتوح أسوة بالكثير من الدول. فهذا من أبسط حقوق الموظفين عامة، والمتقاعدين خاصة والذي يعاني الكثير منهم من عدم تمتعهم بالعلاج بيسر وسهولة في المستشفيات الحكومية التخصصية.
٢- وكذلك المتقاعدون من الكادر الطبي، ألا يُعقل بأنهم لا يتمتعون بحقهم في “التأمين الصحي” بعد تقاعدهم، وهم من أمضى طوال سنوات خدمته في خدمة ورعاية الحالات المرضية بأنواعها!
٣- وتلك الفئة من الموظفين والذين يتم إحالتهم للتقاعد وهم (مكبلون بهموم القروض العقارية والشخصية) والتي لم يضطروا لها إلا بسبب ظروفهم المعيشية ورواتبهم المتدنية مقابل غلاء المعيشة والمتطلبات الأساسية للحياة! وإلا لماذا يضطر الكثير منهم للبحث عن عمل بالتعاقد وهو قد تجاوز الستين من عمره!
وأخيرًا:
نداء خاص إلى “خبراء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” لابد من العمل على إعادة تصنيف مستوى ونوع الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمتقاعدات، فمن أبسط حقوقهم بعد خدمة وطنهم أربعين عامًا (التأمين الصحي والاستقرار السكني) فهاتان الحاجتان من أهم أسباب الاستقرار الأسري والنفسي لجميع المواطنين وهم على رأس العمل، فكيف بمن يتم إحالتهم للتقاعد وتنخفض رواتبهم بعد تلك السنوات الطويلة من العطاء إلى أدنى الدرجات بالرغم من خبراتهم ومستوياتهم الوظيفية ودرجاتهم العلمية؟!
@moudyzahrani
كلام جميل ومنطقي لابد الاخذ به ودراسة الموضوع لحاجة المتقاعدين لهذه الامور
جزاك الله خيرا وبارك فيك..
كلام واقعي يستحق الشكر والتقدير على المقال المميز والمقنع ..
فأنا كتبت أكثر من مقال على المتقاعدين ولكنني لم أتطرق لحقوقهم لأنها واجبة على مؤسسة التأمينات .
شكراً لمرورك أستاذ خالد واهتمامك .
شكرًا لانك تطرقتي لموضوع التقاعد ولابد من المبادرة بوضع تسهيلات حياتية لتكون مرحلة ممتعة يتفرغ بها المتقاعد للعناية بصحته وعائلته
فعلاً .. شكراً لمرورك وتعليقك .
شكرا لمن كتب هذا المقال وبالفعل ذاك الموظف الذي افنى عمره في خدمة وطنه وحان وقت تقاعده لتحل بدلا عنه دماء جديده ماذا سيفعل براتب ربما لن يكفيه بعد أن تتوقف عنه البدلات وغيرها مع هموم القروض العقاريه والشخصية يجب النظر الى وضع المتقاعدين ولابد من ان يكون هناك تأمين صحي جيد جدا كي تخفف عنه الاعباء الماليه الكبيره
لابد من إعادة النظر لهذه المواضيع المهمه للمتقاعدين والتي تشكل حياتهم وجودتها
فعلاً .. شكراً لمرورك وتعليقك .
شكرًا على هذا المقال الذي اوجز اهم معاناة للمتقاعدين (الصحة والسكن ) وهي من ابسط حقوقهم ولا يخفى عليك د.موضي ما يعانيه المتقاعدون من وصول الراتب الى الربع بعد وفاة احد الزوجين .لعل رائد الاصلاحات سمو الامير محمد بن سلمان ان يشملهم باهتمامه المعهود ويصلح اوضاع جميع المتقاعدين .
شكراً لتعليقك أستاذة سمها ‘ وأتمنى فعلاً أن تصل مطالب المتقاعدين لأمير الإصلاح والتغيير .
انا اضم صوتي الى هذا الإقتراح.. انا احدالمتقاعدين المنتسب للمؤسسه العامه للتقاعد. المحوله اخيرا الى ادارة التأمينات الإجتماعيه. لا املك سكن. وراتب نصفه اقساط من يوم تقاعدت عام ١٤٢٤هجريه..وانا اجدد اقساطي من البنك العربي.. الى ان اموت.. الا ان يشاء الله شيء مانعلمه فهوقادر سبحانه.
الله يعينك ويساعدك أستاذ أحمد وربي يفرجها لك قريباً ياكريم .