ما زالت معاناة المتقاعدين من الجنسين مستمرة لدينا، حتى وإن قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخرًا بعض البرامج الداعمة لهم من خلال بعض التطبيقات مثل (تطبيق تقدير)، والذي يعتبر نتاج إحدى المبادرات الوطنية تقديرًا للمتقاعدين، ولكن للأسف قد لا يحسن استخدامه أغلب كبار السن منهم، إلى جانب ضآلة الفرص الممنوحة في خدماته! فالمواطن الذي قضى أربعين عامًا في خدمة وطنه، وخاصة (ذوي الدخل المتوسط وما دون) نتساءل ما هي المكافأة الحقيقية التي يستحقها بعد إحالته للتقاعد؟!

⁃ هل هي مكافأة نهاية الخدمة المالية والتي يعتبرها الكثير منهم أول صدمة له، لأنها لا توازي ذلك الجهد والتعب الذي أفناه خلال سنوات خدمته، والتي لا تقل عن أربعين عامًا للأغلبية من المتقاعدين؟!

⁃ أو ذلك الراتب التقاعدي الذي ينخفض إلى ثلاثة أرباعه بعد التقاعد، وهذه الصدمة الثانية له أيضًا وقاصمة للظهر خاصة لمن لا يملكون سوى راتبهم التقاعدي كمصدر دخل رئيسي لهم؟!

⁃ أو تلك التسهيلات له في بعض البرامج الصحية والسكنية والتي تعتبر الصدمة الثالثة له، واستغلالًا غير مباشر لحاجته لتملك مسكن لأسرته!

⁃ أو بعد ما تم في إلغاء “بدل غلاء المعيشة” ومساواته مع الذين ما زالوا على رأس العمل وينعمون ببعض المميزات المالية من بدلات وانتدابات وخارج الدوام!

لذلك فإنني سأطرح جزئية هامة لإحدى قضايا المتقاعدين، وأتمنى من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دراستها والبتّ فيها قبل إحالة أي مواطن للتقاعد، وإجباره على الدخول في معاناة جديدة تحتاج للمعالجة ألا وهي:

١- ضرورة فتح ملف طبي لكل متقاعد في المراكز الطبية الحكومية الكبرى، وإخضاعه للتأمين الطبي المفتوح أسوة بالكثير من الدول. فهذا من أبسط حقوق الموظفين عامة، والمتقاعدين خاصة والذي يعاني الكثير منهم من عدم تمتعهم بالعلاج بيسر وسهولة في المستشفيات الحكومية التخصصية.

٢- وكذلك المتقاعدون من الكادر الطبي، ألا يُعقل بأنهم لا يتمتعون بحقهم في “التأمين الصحي” بعد تقاعدهم، وهم من أمضى طوال سنوات خدمته في خدمة ورعاية الحالات المرضية بأنواعها!

٣- وتلك الفئة من الموظفين والذين يتم إحالتهم للتقاعد وهم (مكبلون بهموم القروض العقارية والشخصية) والتي لم يضطروا لها إلا بسبب ظروفهم المعيشية ورواتبهم المتدنية مقابل غلاء المعيشة والمتطلبات الأساسية للحياة! وإلا لماذا يضطر الكثير منهم للبحث عن عمل بالتعاقد وهو قد تجاوز الستين من عمره!

وأخيرًا:

نداء خاص إلى “خبراء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية” لابد من العمل على إعادة تصنيف مستوى ونوع الخدمات المقدمة للمتقاعدين والمتقاعدات، فمن أبسط حقوقهم بعد خدمة وطنهم أربعين عامًا (التأمين الصحي والاستقرار السكني) فهاتان الحاجتان من أهم أسباب الاستقرار الأسري والنفسي لجميع المواطنين وهم على رأس العمل، فكيف بمن يتم إحالتهم للتقاعد وتنخفض رواتبهم بعد تلك السنوات الطويلة من العطاء إلى أدنى الدرجات بالرغم من خبراتهم ومستوياتهم الوظيفية ودرجاتهم العلمية؟!

@moudyzahrani