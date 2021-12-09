يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في الظهور بشكل جيد وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهته المقبلة ضد النصر.

أرقام مميزة لنادي الطائي هذا الموسم

ويملك نادي الطائي رقمين مميزين هذا الموسم، رغم معاناته من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يمنح لاعبيه دفعة معنوية؛ للظهور بشكل جيد في المباريات المقبلة.

ويُعد فارس الشمال أكثر فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم اكتسابًا للنقاط بعد التأخر بالنتيجة، حيث حصد 6 نقاط، كما أنه لم يفقد أيّة نقطة بعد تقدمه في النتيجة.

فارس الشمال يواجه النصر غدًا

ويستضيف الطائي فريق النصر عند الساعة 3:25 مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يتذيل فارس الشمال الترتيب برصيد 10 نقاط.