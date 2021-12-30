اعتدى الأمن السوداني على مكتب قناتي العربية والحدث خلال تغطية تظاهرات اليوم، في عدة مدن، التي دعا إليها تجمع المهنيين، رفضًا للاتفاق السياسي بين قائد الجيش ورئيس الوزراء.

إصابات بموظفي العربية والحدث في السودان

وذكر موقع العربية في نبأ عاجل أن الأمن السوداني اعتدى بالضرب على المصورين والمنتجين في مكتب العربية بالعاصمة الخرطوم، ما أدى لحدوث إصابات في صفوف طاقم العربية والحدث.

مواجهة الاحتجاجات

من جانبه واجه الأمن السوداني هذه الاحتجاجات والتظاهرات بقطع الاتصالات والإنترنت عن الهواتف المحمولة، وكذلك الطرق المؤدية إلى الخرطوم، ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها، لمنع التئام المحتجين في مكان واحد. سقوط قتلى وأفادت العربية في موقعها على تويتر في خبر عاجل نقلًا عن تجمع المهنيين في السودان – الداعي للاحتجاجات – بسقوط 3 قتلى في تظاهرات اليوم بأم درمان، وهو ما أكدته لجنة أطباء السودان المركزية.



حل مجلسي السيادة والوزراء

يُذكر أنه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أصدر في 25 أكتوبر الماضي، قرارات قال إنها لتصحيح “مسار الثورة”، أبرزها حلّ مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وشكّل لاحقًا مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.

فيما رفضت القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية هذه القرارات، ما جعل البرهان يوقّع مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقًا سياسيًا في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسًا للوزراء.

ورغم عودة حمدوك لمنصبه، إلى أن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين.