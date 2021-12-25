أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم السبت، عن إصابة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي بـ فيروس كورونا.

غياب ستيفن جيرارد عن مباراتي تشيلسي وليدز يونايتد:

وكشف الموقع الرسمي للنادي أن جيرارد نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، سيغيب عن مباراتي أستون فيلا ضد كل من تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، بعد ثبوت إصابته بـ كورونا.

ومن المنتظر مواجهة أستون فيلا لـ تشيلسي غدًا في الجولة التاسعة عشرة من الدوري، ثم يواجه الفريق، خصمه ليدز يونايتد يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ20 من الدوري.

أستون فيلا بالمركز العاشر:

ويتواجد فريق أستون فيلا حاليًّا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.