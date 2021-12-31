كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب صالح الشهري، مهاجم الفريق الكروي الأول في الهلال، عن إصابته بفيروس كورونا.

صالح الشهري لم يشارك أمام الفيصلي اليوم:

ولم يشارك الشهري في مباراة الهلال والفيصلي اليوم الجمعة، التي انتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المحتمل ألا يشارك الشهري أمام الفيصلي يوم الخميس المقبل في بطولة كأس السوبر السعودي، حيث دخل حاليًّا فترة العزل الصحي.

الهلال يُعلن إصابة الشهري بعد معتز هوساوي:

وجاء ذلك بعدما أعلن الفتح اليوم عن وجود 14 حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق الأول، كما أُصيب اللاعب معتز هوساوي مدافع الأهلي بالفيروس ليغيب عن مباراة الشباب غدًا في الدوري.

يذكر أن الهلال يحتل حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 24 نقطة.