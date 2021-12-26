أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي اليوم الأحد أن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الفرنسي باتريك فييرا سيغيب عن مباراة توتنهام هوتسبير اليوم في الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي بعد ثبوت إصابته بـ فيروس كورونا.

كريستال بالاس يحدد بديل فييرا

وذكر الحساب الرسمي للنادي اللندني عبر “تويتر” أن فييرا سيغيب عن المباراة وسيتولى تدريب الفريق بدلًا منه في مباراة اليوم، المدرب المساعد أوشيان روبيرتس.

كورونا يؤجل الكثير من المباريات في إنجلترا

وكانت تقارير صحفية، كشفت اليوم أن مباراة توتنهام ضد كريستال قد تُؤجل بسبب انتشار حالات فيروس كورونا في صفوف كريستال.

وقالت صحيفة The Sun الإنجليزية اليوم في تقرير لها إن تفشي كورونا في معسكر فريق كريستال بالاس قد يؤدي إلى تأجيل المباراة مثل تأجيل لقاء ليفربول ضد ليدز يونايتد، ومباراة واتفورد ضد وولفرهامبتون.

كما تم تأجيل مباراة بيرنلي ضد إيفرتون لنفس السبب.