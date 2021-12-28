أربكت إصابة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، الإسباني ياجو هيريرنين حسابات الجهاز الفني بقيادة بابلو ماشين.

الرائد يتعاقد مع بديل هيريرين:

وتحدث رئيس نادي الرائد، فهد المطوع عن إصابة حارس مرمى فريقه، قائلًا: “هيريرين يحتاج إلى 3 أشهر من أجل التعافي وسنتعاقد مع حارس بديل”.

وتابع المطوع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “مدرب الفريق لم يبين لنا من يحتاج بقاءه من اللاعبين مع الفريق بالشتوية، وكريستيان أتسو إذا لم يفيدنا فسنتخلى عنه”.

وخضع هيريرين لفحوصات طبية وكشوفات تحت إشراف متخصصين في الإصابات الرياضية؛ وأثبتت إصابته بتمزق عضلي في عضلة الساق والوتر العرقبي، وغيابه لفترة طويلة عن الملاعب.

الرائد يتجاوز الأهلي بثلاثية:

على الجانب الآخر، حل الرائد ضيفًا على الأهلي على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الفريق الريداوي بهدف دون رد سجله أحمد الزين.

وتجمد رصيد الراقي عند 15 نقطة، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد إلى 21 نقطة في المركز السادس.