أعلن برنامج الأراضي البيضاء عن إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء لعام 1443/1444هـ في كل من (المدينة المنورة، وأبها، وخميس مشيط، والطائف، وجيزان، وصامطة وأبو عريش) في دورتها الأولى.

مهلة رسوم الأراضي البيضاء

وذكر البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن مهلة سداد رسوم الأراضي البيضاء هي عام كامل من تاريخ إصدار الفواتير، يتم خلالها سداد الرسم أو تطوير الأرض من قبل مُلاكها، وذلك في إطار السعي لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار، عبر تحفيز المكلفين بتطوير أراضيهم خلال فترة السماح بالسداد، حيث أُعلن مؤخرا عن وضع آليات دعم جديدة بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” لتسريع وتيرة تطوير الأراضي البيضاء.

ودعا برنامج “الأراضي البيضاء” المكلفين للاطلاع على الرسوم المقررة عليهم والمبادرة بالسداد خلال سنة من إصدار القرار ( إصدار الفواتير) في 31 ديسمبر 2021 عبر البوابة الإلكترونية.

المرحلة الأولى

وكان البرنامج أعلن عن تطبيق مرحلته الأولى في المدينة المنورة وأبها وخميس مشيط بتاريخ 23 ديسمبر 2020، إذ انتهت مهلة السماح لتسجيل الأراضي فيها بتاريخ 21 يونيو 2021، فيما انتهت مهلة السماح لتسجيل الأراضي البيضاء في الطائف وجيزان وصامطة وأبوعريش بتاريخ 29 يوليو 2021، حيث كان إعلان بدء تطبيق المرحلة الأولى فيها بتاريخ 30 يناير 2021.

يشار إلى أن إجمالي أوامر السداد (الفواتير) الصادرة من البرنامج منذ بدء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن الخاضعة للنظام أكثر من 8 آلاف أمر سداد لمساحة إجمالية تجاوزت 500 مليون م2.