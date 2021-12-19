أطلقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتعاون مع شركة KPMG، برنامجاً تأهيليًا يهدف لتزويد مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بالمعارف النظرية والمهارات العملية اللازمة، وتعزيز التقيد بالقواعد والسلوكيات التي يتعيّن على المحاسب القانوني التحلي بها، بالإضافة للتقيّد بمتطلبات جودة الأداء المهني.

3 محاور للبرنامج:

ويشتمل البرنامج على ثلاثة محاور رئيسة هي: حالات تطبيقية في مراجعة الحسابات، وقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، بالإضافة لمتطلبات المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (1).

رفع كفاءة وفعالية العمليات:

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، أنّ البرنامج التأهيلي لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة يمكّن المتدربين من اكتساب خبرات مهنية عالية من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة وفاعليّة عمليات المراجعة، مشيراً إلى أن البرنامج التأهيلي أحد الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، لحملة الشهادة الجامعية في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، وذلك وفقًا لِلائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.