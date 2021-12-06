شهد ملتقى طويق الدولي للنحت 2021 إقبالًا كبيرًا منذ انطلاقته يوم الاثنين 10 ربيع الآخر 1443هـ (15 نوفمبر 2021م) في حي جاكس بالدرعية، ما يؤكد أهمية الملتقى ودوره في تحويل مدينة الرياض إلى لوحة فنية إبداعية، ومعرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

ووثقت “المواطن” إعلان الملتقى للفائزين، وعرض مجموعة مميزة من أعمال المشاركين فيه.

فعاليات ملتقى طويق الدولي للنحت 2021:

وتحقيقًا لأهداف طويق للنحت الذي يُعد ثاني برامج مشروع الرياض آرت، انطلقت ورش العمل والندوات التي ناقشت العديد من المواضيع الفنية والثقافية، من أبرزها: “تحديد الموقع وتنسيق مساحة العرض للأعمال الفنية”، و”أساسيات وتقنيات النحت”، و”أحافير طويق”، و”أساسيات النحت بتقنية الحذف”، بالإضافة إلى ورش عمل مخصصة للأطفال، منها: “مجوهرات طويق”، و”جبل طويق”، و”تشكيل أصيص للنباتات”، حيث استمرت الجلسات الحوارية والورش والمبادرات حتى نهاية الملتقى.

أهداف الملتقى:

ويهدف “طويق للنحت” إلى تمكّين المواهب الوطنية في مجال فن النحت، خصوصًا الشابات اللاتِي أسهمن بمساعدة فنانين محليين ودوليين، في صنع منحوتاتهم، مما أتاح لهن خوض تجربة فريدة منحتهن الثقة والخبرة لمشاهدة أعمالهن محليًّا ودوليًّا.