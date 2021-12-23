واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية، حملاتها الميدانية المكثفة على الباعة الجائلين في حوش بكر، وذلك في إطار جهودها للقضاء على الظواهر السلبية والتي تشكل خطراً على الصحة العامة.

مخالفات عديدة:

وأوضحت الأمانة أن الحملة المشتركة المكونة من الإدارة العامة للنظافة والجهات الأمنية رصدت حوشاً شعبياً مخالفاً لتخزين المواد الغذائية، في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، حيث تم رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء الحفظ والتخزين وتدنٍ في مستوى النظافة العامة، مشيرةً إلى مصادرة 30 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تم إتلافها في الموقع نفسه ، حيث تم إغلاق حوش بكر فوراً، وإشعار المالك بضرورة مراجعة البلدية لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المُتَّبعة.

جولات رقابية:

وفي السياق ذاته قامت الفِرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية بجولة رقابية مشتركة، مع الإدارة العامة للنظافة بمساندة الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة، على الحدائق العامة الواقعة ضمن الحدود الإشرافية للبلدية ومواقف حجز السيارات بطريق الأمير محمد بن سلمان، لمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية، وإيقاف أي أنشطة مخالفة قد يتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق، أو تشويه للمظهر العام، أسفر عنها مصادرة مجموعة من الألعاب الهوائية، والسيارات الكهربائية والدراجات الهوائية، و جميع الألعاب التي كانت تحت تصرف المخالفين وأخذ التعهد عليهم بعدم التكرار.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أن مراقبي البلديات الفرعية يبذلون جهوداً كبيرة لمتابعة المناطق التي تنتشر فيها ممارسة البيع بطرق غير نظامية للتخلص منها وتأمين بيئة صحية آمنة، ومنع الأنشطة غير المرخصة بالحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية، حفاظاً على سلامتهم وراحتهم، وتدعو الجميع بضرورة التعاون بالإبلاغ عن المخالفات عبر رقم البلاغات البلدية الموحد 940.