أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إغلاق منفذ الدرة التابع لمحافظة حقل بمنطقة تبوك مؤقتًا، ابتداء من يوم الأحد 22 جمادى الأولى 1443 الموافق 26 ديسمبر 2021 عند الساعة 12 ظهرًا، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة التي تقوم بها الهيئة في المنفذ وستستغرق 45 يومًا.

من منفذ الدرة إلى حالة عمار

وأوضحت الهيئة أنه بإمكان المسافرين القاصدين لمنفذ الدرة من الجانبين السعودي والأردني التوجه إلى منفذ حالة عمار بمنطقة تبوك، أو منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، حيث سيقدم المنفذان خدماتهما لجميع القادمين والمغادرين أو الراغبين بالاستيراد أو التصدير أو العبور، بكفاءة عالية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المنفذين.

التواصل والاستفسار

ودعت «الزكاة والضريبة والجمارك» جميع عملائها الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو من خلال الرقم الدولي (00966112048998) وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على تويتر ([email protected]) أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa.