ألغيت أكثر من 7000 رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع، وتم تأجيل الآلاف، وفق ما ذكر موقع متخصص بتعقب حركة الطيران الأحد، في ظل تفشي متحورة فيروس كورونا “أوميكرون” شديدة العدوى.

سوء الأحوال الجوية:

ويفاقم سوء الأحول الجوية الاضطرابات التي يشهدها قطاع السفر في الولايات المتحدة، حيث يتوقع بأن تحدث عواصف حالة من الفوضى على الطرقات في غرب البلاد.

أفاد موقع “Flightaware.com” (فلايت أوير) عن إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية الأحد، بينها أكثر من 570 رحلة قادمة من أو متوجّهة إلى مطارات أميركية، فيما تأجّلت أكثر من 4000 رحلة أخرى.

إجازات مرضية وحجر:

وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بكوفيد أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات “لوفتهانزا” و”دلتا” و”يونايتد إيرلاينز” و”جيت بلو” و”ألاسكا إيرلاينز” وغيرها من شركات الطيران على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.

وألغيت نحو 2800 رحلة جوية السبت حول العالم، بينها أكثر من 990 رحلة قادمة من أو متّجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، وتجاوز عدد الرحلات المؤجلة 8500 رحلة.

وألغيت الجمعة حوالي 2400 رحلة، فيما أُعلن تأخير مواعيد نحو 11 ألفًا.

وأُعلن العدد الأكبر من قرارات إلغاء الرحلات في أوساط شركات الطيران الصينية إذ أعلنت “تشاينا إيسترن” إلغاء حوالي ألف رحلة (أي أكثر من 20% من رحلاتها المقررة الجمعة والسبت)، فيما أوقفت “اير تشاينا” 20% تقريبًا من رحلاتها المقررة خلال هذه الفترة.