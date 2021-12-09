حقق الألماني توماس مولر لاعب الفريق الكروي الأول بـ بايرن ميونخ الألماني إنجازًا مميزًا، وذلك بعد أن سجل الهدف الأول للفريق البافاري في شباك نادي برشلونة الإسباني أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

توماس مولر ثامن لاعب يسجل 50 هدفًا في دوري الأبطال

وأصبح مولر ثامن لاعب يُحرز 50 هدفًا أو أكثر في مباريات دوري أبطال أوروبا بعد هدفه في شباك برشلونة.

كما نجح توماس مولر خلال تاريخ مواجهات برشلونة ضد البايرن، في إحراز 8 أهداف في شباك برشلونة خلال 7 مباريات خاضها ضد الفريق الكتالوني.

صدمة مُدوية لفريق برشلونة

وفي وقت سابق، تلقى نادي برشلونة، صدمة مُدوية، وذلك بعد توديع الفريق لـ بطولة دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، وذلك بعد الخسارة من نادي بايرن ميونخ الألماني بثلاثية دون رد

وقالت صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية إن خوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة تعرض للإصابة في مباراة البايرن، وخرج بعد نصف ساعة من بداية المباراة ضد البايرن، حيث سيخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، لمعرفة آخر تطورات إصابته.

وأضافت الصحيفة أن ألبا يعاني من إصابة عضلية في القدم اليسرى، ويفضل برشلونة عدم الاعتماد عليه حتى نهاية العام، من أجل أن يكون جاهزًا ويتعافى تمامًا.

واحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الخامسة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد سبع نقاط، ليمنح المركز الثاني لنادي بنفيكا المتأهل مع بايرن ميونخ صاحب المركز الأول.