أعلن مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد عقارات المستقبل الحضوري الذي يقام تحت إشرافه ، ويعرض المزاد فرصًا عقارية كبرى في الرياض، وذلك يوم الاثنين الموافق 20 من شهر ديسمبر الحالي .

مزاد عقارات المستقبل

وينظم المزاد وكيل البيع (المحافظ العقارية) تحت إشراف إنفاذ، ويعرض المزاد أكثر من 9 فرص استثمارية متنوعة من العقارات القيمة والمميزة وذات المواقع الاستراتيجية، بمساحات نوعية كبرى تقدّر بأكثر من مليون و300 ألف متر مربع، منها أراضٍ خام تجارية وسكنية، وعمائر تجارية وسكنية في كل من حي الخير وحي الياسمين بمدينة الرياض، تشملُ أراضٍ خام مخططة ومطورة في حي الخير بالرياض وبمساحات كبيرة، إضافة إلى 4 عمائر سكنية وتجارية وأرض بحي الياسمين، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل العقارات وإعلانات وكيل البيع من خلال حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الإسناد والتصفية «إنفاذ».

دور مركز إنفاذ

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.