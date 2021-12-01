نجح فريق أطباء الجراحة بمستشفى العارضة بجازان في إنقاذ مريض يعاني من نزيف داخلي وإجراء عملية جراحية ناجحة، وإيقاف النزيف وإصلاح الأجزاء المتهتكة في القيلون وغادر المستشفى.

نزيف داخلي:

وساهم أطباء الجراحة العامة بمستشفى العارضة العام في إنقاذ حياة مريض تعرض لإصابة بالغة في البطن تسببت في نزيف داخلي وتهتك في بالقولون والأمعاء مع مناطق إصابات أخرى متفرقة في الجسم، وذلك من خلال إجراء عملية جراحية طارئة تكللت بالنجاح ولله الحمد.

إصابة في البطن:

وذكرت صحة جازان أن المريض قسم الطوارئ بمستشفى العارضة استقبل مريض يعاني من نزيف داخلي وتهتك في بالقولون والأمعاء مع مناطق إصابات أخرى متفرقة في الجسم نتيجة تعرضه لإصابة بالغة في البطن، وبعد إجراء الكشف الطبي من قبل أطباء الجراحة العامة وإجراء الفحوصات اللازمة، تقرر على الفور إدخاله إلى قسم العمليات وإجراء عملية جراحية طارئة تم فيها إيقاف النزيف وإصلاح الأجزاء المتهتكة في القولون والأمعاء وتكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأكدت أن المريض خضع للمتابعة المكثفة من قبل الفريق الطبي بعد إجراء العملية بقسم التنويم، وبعد تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء غادر المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.