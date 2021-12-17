سقط الفريق الكروي الأول في نادي تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه إيفرتون بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

ملخص مباراة تشيلسي وإيفرتون

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح البلوز في إحراز هدف التقدم عبر اللاعب ماسون ماونت في الدقيقة الـ70.

البلوز لم يفرح طويلًا بالتقدم

تقدم البلوز لم يستمر طويلًا حيث نجح اللاعب جاراد برانثويت في إحراز هدف التعادل لـ إيفرتون في الدقيقة الـ75.

وظل فريق تشيلسي يضغط بكل قوته سعيًا لإحراز هدف الفوز ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح رصيد البلوز بعد التعادل 37 نقطة في المركز الثالث، بينما أصبح رصيد إيفرتون 19 نقطة في المركز الرابع عشر.