ترأس رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية بالرياض، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، اليوم، اجتماع مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الـ 114، والذي عقد باستضافة غرفة تبوك، بمشاركة نائبي الرئيس المهندس طارق الحيدري وهشام كعكي، ورؤساء الغرف التجارية بالمملكة، بحضور الأمين العام المكلف حسين العبدالقادر.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا التي تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اعتماد بوابة موحدة للمشتركين:

وأوضح رئيس الاتحاد أنه تم خلال الاجتماع اعتماد بوابة موحدة للمشتركين بالغرف التجارية، وإعداد دراسات اقتصادية حول قضايا القطاع الخاص بما يساهم في تذليل التحديات وازدهار الأعمال، كما تتم اعتماد الهوية الجديدة للاتحاد بالتزامن مع نظام الغرف التجارية بما يحاكي التطلعات ورؤية 2030، ‏فضلًا عن مناقشة موازنة الاتحاد للعام 2022.

تعزيز دور قطاع الأعمال:

ونوه “العجلان” بأهمية هذه الاجتماعات ومخرجاتها التي تصب في تعزيز دور قطاع الأعمال كشريك إستراتيجي للقطاع العام في ظل هذه المرحلة الهامة وما تشهده المملكة من حراك اقتصادي غير مسبوق لتحقيق رؤيتها الطموحة تنفيذًا لتوجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- يحفظهما الله- لافتًا لخصوصية انعقاد الاجتماع بمنطقة تبوك والتي تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، لاسيما قربها من أضخم المشاريع العالمية والمتمثلة في نيوم وأمالا ومشروع البحر الأحمر، والتي تسهم مثل هذه الفعاليات واللقاءات الاقتصادية في التعريف بها والاستفادة منها واستثمارها لصالح تنمية المنطقة.

بدوره أعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمنطقة تبوك عضو مجلس الاتحاد، أحمد بن عطية الحارثي، عن ترحيبه برئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية مشيدًا بالموضوعات والمخرجات التي توصل إليها الاجتماع والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل برنامج التحول والرؤية الوطنية 2030.

وأشار إلى أن اختيار غرفة تبوك لاستضافة هذه النخبة من قادة العمل الاقتصادي يشكل منعطفًا مهمًّا للغرفة وحافزًا كبيرًا لزيادة النشاط الاقتصادي في المنطقة، داعيًا أصحاب الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمنطقة تبوك.