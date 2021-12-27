بدأت البنوك والمصارف، اليوم الاثنين، إيداع #الراتب لشهر ديسمبر الجاري، لموظفي وموظفات القطاع الحكومي.

موعد إيداع الراتب:

ويتم عادة إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.

الحفاظ على الراتب:

وتفاعل مواطنون ومواطنات عبر وسم “#الراتب”، حيث تداولوا مقاطع فيديو فكاهية تنم عن الفرحة بنزول راتب ديسمبر.

وينصح الخبراء بتتبع النفقات حيث إن كثيراً من الأفراد للأسف يهدرون مبالغ في أمور غير ضرورية مثل شراء أجهزة أو مقتنيات أو ملابس وغير ذلك من أوجه الإنفاق بدافع وجود تخفيضات كبيرة، والواقع فإن هذا الإنفاق يكون على حساب الضروريات.

وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، قد وجهت في وقت سابق، نصيحة للموظفين بشأن انتهاء الرواتب خلال أسبوع من صرفها.

خيارات الصرف كثيرة 💸

بس خيارات الادخار أكثر القرش اللي يغريك.. #اصبر_عليه_يغنيك ⏳#اليوم_العالمي_للادخار pic.twitter.com/mw1c6akduG — البنوك السعودية (@SaudiBanks) October 30, 2021