حذرت الجمعية الألمانية للأطراف الاصطناعية من أن الجلوس لفترات طويلة قد يؤدي إلى إتلاف المفاصل في الركبتين والوركين وتعزيز الوضعية السيئة.

تقييد حركة المفاصل:

وأوضح خبراء الجمعية أن الجلوس لفترات طويلة يعمل على تقصير الأوتار والعضلات، وهو ما يترتب عليه تقييد حركة المفاصل ووظائفها، وبالإضافة إلى ذلك، يتأثر غضروف المفصل أيضًا بالجلوس المستمر وما يرتبط به من نقص في ممارسة الرياضة؛ حيث إنه يتم تزويده بالسائل الزلالي المغذي فقط من خلال حركات الضخ أثناء النشاط البدني.

أهمية ممارسة التمارين:

وأوصت الجمعية الألمانية بتغيير وضعية الجلوس بشكل متكرر، واستبدال أثاث الجلوس دائمًا مع دمج الكثير من التمارين في الحياة اليومية، واستغلال كل استراحة صغيرة في الحياة المكتبية اليومية لأداء تمارين الإطالة وتقوية العضلات وشد العضلات القطنية.