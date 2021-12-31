اختتمت اليوم بطولة المملكة لـ الرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) والتي استمرت منافساتها على مدار 5 أيام نفذها الاتحاد السعودي للرماية ختامًا للموسم الرياضي لعام 2021، وقد شارك في منافسات البطولة عدد (102 رامٍ)

57 راميًا في درجة المبتدئين و21 راميًا في الدرجة الأولى و24 راميًا في درجة الممتاز كما أدار منافسات البطولة عدد 11 حكمًا.

أبرز النتائج

وجاءت نتائج الفردي في منافسات المسدس لفئة المبتدئين على النحو التالي: المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ عايض القرقاح من الدفاع المدني، المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ جوهر الجوهر من الحرس الملكي، المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ فاهد السلولي من الحرس الملكي.

وجاءت نتائج الفردي في منافسات المسدس لفئة الدرجة الأولى على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ سالم المطيري من حرس الحدود، بينما المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ خالد الحربي من الحرس الملكي، والمركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ عبدالله الخثعمي من المرور.

وفي منافسات المسدس لدرجة الممتاز جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ محمد المالكي من القوات البحرية، والمركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ محمد الهلالي من الحرس الملكي والمركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ عطا الله العنزي من حرس الحدود.

وجاءت نتائج الفردي في منافسات البندقية لفئة المبتدئين على النحو التالي: المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ عبدالإله المزعل من الحرس الملكي.

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ عبدالعزيز المطيري من حرس الحدود، المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ راشد الدلاك من الحرس الملكي.

وجاءت نتائج الفردي في منافسات البندقية لفئة الدرجة الأولى على النحو التالي: المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ فهد العجمي من الحرس الوطني.

المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ خالد التركي من الحرس الملكي، المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ ناصر الضبيب من الحرس الملكي.

وفي منافسات البندقية لدرجة الممتاز جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية للرامي/ مسفر العماري من القوات الجوية، المركز الثاني والميدالية الفضية للرامي/ بدر العتيبي من القوات الجوية.

المركز الثالث والميدالية البرونزية للرامي/ حسين الحربي من القوات البرية.

وفي منافسات المسدس (فرق) لدرجة المبتدئين جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكي A

المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب الحرس الملكي B

المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الحرس الملكي C

وفي منافسات المسدس (فرق) للدرجة الأولى جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكي A

المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب الحرس الملكي B

المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الحرس الملكي C

وفي منافسات البندقية (فرق) لدرجة المبتدئين جاءت النتائج على النحو التالي:

المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب الحرس الملكي A

المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب الحرس الملكي B

المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الجوازات

وفي منافسات المسدس (فرق) لدرجة الممتاز في بطولة الرماية جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب القوات البرية.

المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب حرس الحدود والمركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الحرس الملكي.

اهتمام كبير بـ رياضة الرماية في المملكة

من جهته أكد سمو رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد على الحرص الدائم للاتحاد على متابعة اللعبة من أجل تهيئة كل الإمكانات لرفع مستوى الأداء الفني، مؤكدًا حرص الجميع على بذل المزيد من الجهد ومواصلة العطاء، من أجل تحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية في المملكة.