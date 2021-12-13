ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين، 13 ديسمبر 2021، وسط صعود المعدن النفيس في البورصات العالمية ختام تسويات الأسبوع الماضي.

الذهب عيار 24

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، إلى نحو 215.19 ريال (57.36 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) صباح تعاملات اليوم الاثنين في السعودية، إلى نحو 188.29 ريال (50.19 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في مستهل تعاملات اليوم الاثنين في السعودية، إلى نحو 161.39 ريال (43.02 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 125.53 ريال (33.46 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، ارتفاعا إلى نحو 6692 ريالاً (1784 دولارًا).

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم الاثنين، نحو 1506 ريالات (401.53 دولار).

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية (ختام تداولات الأسبوع)، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي واستمرار تقييم مستجدات متحور “أوميكرون” في مختلف أنحاء العالم.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاء العمل الأمريكي ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 1982، إذ سجل المؤشر 6.8% خلال نوفمبر الماضي، متجاوزاً التوقعات البالغة 6.7%.