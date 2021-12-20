ارتفعت أسعار الذهب في السعودية بداية تعاملات اليوم الاثنين 20 ديسمبر 2021، مع استقرار الأصفر عالميا مستهل تداولات الأسبوع.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، خلال التعاملات الصباحية اليوم 217.38 ريال (57.97 دولار).

الذهب عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) إلى 190.21 ريال (50.72 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 مستهل تعاملات اليوم في السعودية إلى 163.03 ريال (43.48 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 126.80 ريال (33.81 دولار).

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم، ارتفاعا إلى نحو 6765 ريالاً (1804 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية صباح تعاملات اليوم نحو 1521.66 ريال (405.78 دولار).