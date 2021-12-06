ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين وسط متابعة تداعيات سلالة “أوميكرون” على الطلب العالمي على الخام، مع انتشارها في عديد من دول العالم.

وتعافت الأسعار بعدما سجّلت الخسائر الأسبوعية السادسة على التوالي، وذلك للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018، وسط مخاوف من تأثير سلالة “أوميكرون” على نمو الاقتصاد العالمي، وكذلك الطلب على الخام.

خام رنت

كما قررت “أوبك+” في الأسبوع الماضي، الإبقاء على سياستها الحالية للإمدادات في يناير، التي بموجبها تتم زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يومياً.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 2.3 % إلى 71.45 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

خام نايمكس

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 2.4 % عند 67.87 دولار للبرميل.