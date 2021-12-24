سجلت ألمانيا ارتفاعًا في عدد الإصابات بمتحور “أوميكرون” في البلاد خلال الفترة الحالية.

وأفاد معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات في تقريره الأسبوعي الصادر الليلة أنه بالرغم من أن النسبة الأغلب من الإصابات لا يزال سببها متحور دلتا، فإن عدد حالات إصابات المؤكدة بمتحور “أوميكرون” ارتفع على نحو ملحوظ في الأسابيع الأخيرة.

رصد مئات الإصابات

وأوضح أنه خلال الشهر الجاري ثبت إصابة 441 حالة سببها متحور “أوميكرون” ، وذلك عن طريق التسلسل الجيني للفيروس، فيما أسفرت الاختبارات الخاصة بالمتحورات عن وجود 1438 حالة يشتبه في أن سببها متحور أوميكرون.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابات بمتحور أوميكرون بلغ 28 حالة، وحالة وفاة واحدة.